Како последица од коронавирусот, почина рекордерот на НФЛ, Том Демпси. Тоа го потврди неговиот поранешен клуб Њу Орлеанс Саинтс.

Вирусот „Ковид-19“ му е регистриран на 25. март.

Демпси во 1970 година го погоди „field goal” од оддалеченост од 63 јарди, и тоа беше најдолгиот удар во историјата на НФЛ до 2013 година, кога рекордот го сруши Мет Пратер.

New Orleans Saints legend Tom Dempsey dies at 73 after contracting coronavirus https://t.co/n0MQA6LNqb pic.twitter.com/SecVveDuLJ

— New Orleans Saints (@Saints) April 5, 2020