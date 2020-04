Русија и Катар поткупувале членови на ФИФА за организација на Мундијалите во 2018 и во 2022 година, потврди министерството за правда.

Во јавноста се појавија документи кои потврдуваат дека овие две земји „платиле“ за да биде гласано за нив да бидат организатори на Мундијалот. Во Русија веќе се одржа пред две години, додека она во Катар е предвидено за 2022 година.

US indictment published tonight says in black and white FIFA execs were PAID BRIBES to vote for RUSSIA and QATAR World Cups. pic.twitter.com/4KYNbHFMNm

