Според пишувањата на „Марка“, Роналдињо и неговиот брат платиле кауција во вредност од 1,6 милиони долари и по 33 дена го напуштиле затворот во Парагвај.

Во иднина легендарниот фудбалер ќе биде во домашен притвор, поточно заедно со својот брат ќе бидат во еден хотел во Парагвај, каде ќе останат до расветлување на случајот.

Причината поради која Роналдињо се најде зад решетки е користењето на лажни документи. Неговата посета на оваа земја беше од хуманитарен карактер, требаше да им помогне на децата без родители.

BREAK – Former #FCBarcelona star Ronaldinho and his brother have been released from a Paraguayan jail after depositing $1.6m as bail, with both now under house arrest in a hotel in Asuncion https://t.co/bMKvfvVlHo pic.twitter.com/IwEjGoDfjZ

— footballespana (@footballespana_) April 7, 2020