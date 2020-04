Во време на коронавирус веќе стана нормално сите да се навраќаат години наназад. Спортистите раскажуваат детали кои на поголем дел од љубителите на фудбалот не им биле познати. Вили Сањол се врати на финалниот дуел меѓу Франција и Италија на СП 2006 година. По регуларниот дел беше 1-1, победникот беше решен по изведување на пенали, а подобри се покажаа Италијанците.

Ова финале го одблежа инцидентот меѓу Зинедин Зидан и Марко Матераци. Сегашниот тренер на Реал Мадрид подлегна на провокациите и со глава го собори Матераци. За овој потег беше исклучен, а неговата Франција не успеа.

По ова финале тој две години не разговарал со Зидан.

“I had to go to the bathroom, smoke 250 cigarettes in ten minutes. This is how I escaped”

Sagnol reveals how he couldn’t listen to Zidane’s apologieshttps://t.co/yiiB7vRzxE

— AS English @ 🏡 (@English_AS) April 10, 2020