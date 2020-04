Легендарниот тенисер и некогашен светски рекет број 1, Енди Родик за „Eurosport“ изјави дека е тешко да се игра против Новак Ѓоковиќ, со кого за малку ќе имал физичка пресметка во периодот на кратко ривалство. Денеска тие се добри пријатели и нивниот однос е одличен.

Пред 12 години Родик и Ѓоковиќ играа во четвртфиналето на УС Опен, Србинот славеше со 3-1. Пред оваа средба Родик го нарече Ѓоковиќ фолирант, потенцирајќи дека до оваа средба имал 16 повреди. По завршување на дуелот Србинот ми врати на најдобар начин, прво го совлада, а потоа одржа феноменален говор. Сето ова беше доволна причина за Родик да посака физичка пресметка.

Денеска неговиот однос со Ноле е различен.

Roddick: Djokovic would make my life a misery @malaysiasun confusing Rafter with Roddick 🙈https://t.co/w5Hhucvy8g

— C Kristjánsdóttir ●🐊 (@CristinaNcl) April 12, 2020