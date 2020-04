Германскиот клуб Локомотива Лајпциг, кој е член на четвртата лига во оваа земја, продаде повеќе од 125 илјади билети за виртуелен натпревар. Клубот со славна историја денеска објави дека има продадено рекорден број на билети за виртуелен меч со противник со кој треба да игра на 8. мај.

Цената на билетите изнесувале по едно евро, и тоа е нов рекорд на билети за виртуелен натпревар.

Исто така успеаја да го подобрат својот рекорд на продадени билети. Нивниот рекорд бил 1987 година кога играле полуфинале на КПК против Бордо. Германците успеаја да влезат во финалето, но загубија од Ајакс предводен од Ван Бастен.

🇩🇪😲Fourth-tier German side Lokomotive Leipzig sells 125,000 tickets to ‘virtual game’ to help raise funds during coronavirus pandemic https://t.co/FWzpD3eV7F pic.twitter.com/Ig8KvzwxuK

