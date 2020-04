Спортот е запрен во цел свет, но тоа не е случај во Тајван каде се играат фудбалски и бејзбол натпревари пред празни трибини. Така беше викендов на бејзбол натпревар на кој роботи со тапани правеа атмосфера на стадионот, а место публика на трибините има кукли и навивачи од картони.

🤖 Robots as fans and drummers

🌧️ Game abandoned due to bad weather

Baseball has returned in Taiwan (sort of) but with robots replacing fans in behind closed doors games pic.twitter.com/p10U23qERp

