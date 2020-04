Претседателот на Франција, Емануел Макрон вчера им порача на своите граѓаните дека строгите мерки ќе продолжат до 11. мај, дури потоа животот во оваа земја ќе почне да се нормализира.

По овие најави, тамошната федерација на нов состанок го одреди датумот на продолжение на сезоната. Најдобри услови за фудбал ќе има на 17. јуни, екипите ќе имаат доволно време за мини-подготовки по паузата поради коронавирус, кој во оваа земја исто зеде многу животи.

A leaked document shows that the LFP have produced a plan to restart French league action on 17th June, with matches being played every 3 days & the season ending on 25th July. https://t.co/tWvVUfaCdH

