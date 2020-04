По кинескиот национален стадион, изграден во Пекинг за Летните олимписки игри во 2008 година, во оваа земја денеска почна да се гради уште едно уникатно ремек дело.

Новиот стадион треба да биде готов кон крајот на 2022 година, истиот ќе чини повеќе од 1,5 милијарди евра. Истиот ќе има капацитетот со повеќе од 100.000 места и ќе биде најголем во светот, во очекување на проширувањето на „Камп Ноу“.

Ова ќе биде новиот дом на најдобриот кинески тим, Гвангжу Евергранде, кој осумпати е шампион на оваа земја.

🇨🇳 Chinese champions #Guangzhou #Evergrande on Thursday began building a new stadium costing 12 billion yuan ($1.7 billion) and boasting a 100,000 capacity, The #stadium, which will be one of the world’s largest arenas, is scheduled to be ready by the end of 2022. pic.twitter.com/oqvZYZsjd9

— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) April 16, 2020