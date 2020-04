Сите 30 НБА екипи и 12 екипи од ВНБА лигата ќе започнат со продажба на маски за лице со нивните логоа, а собраните средства ќе ги донираат на оние кои се најпогодени од пандемијата на КОВИД-19.

The NBA is partnering with Fanatics to produce cloth face masks with team logos on them to help communities impacted by the coronavirus, according to league sources https://t.co/Li6cVx3zfO pic.twitter.com/axBeYXdORh

