Жељко Обрадовиќ во едно поинакво издание. Поради прекинот на сезоната, искусниот стратег се опушти во домашни услови.

Откако спортот е замрзнат, сите тренери и играчи од терен се преселија на социјалните мрежи, овие денови се доста активни. Обрадовиќ беше на линија со познатиот српски глумец Дарко Периќ од познатата серија „Каса де Папел“ во која го глуми ликот на „Хелсинки“. Во нивниот краток разговор може да се види дека Жељко пуштил брада.

TIME OUT with Coach Zeljko Obradovic! @DarkoPericActor ask the @FBBasketbol coach the following question: Which basketball game would you advise us to watch in isolation? What do you think was Zeljko’s answer? Which game Zeljko would advise you to watch… pic.twitter.com/NLcTOlVmII

