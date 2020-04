На 19 април 1925 година е формиран еден од најпознатите јужноамерикански фудбалски клубови Коло Коло. „Вечниот шампион“ како што го нарекуваат во Чиле е формиран во областа Макул во главниот град Сантијаго што значи дека денеска слави 95 години на постоење. Основачи се поранешен фудбалер на Магаљанес Давид Арељано. Тој заедно со уште неколку соиграчи го напуштиле клубот поради административни проблеми и си формирале нов на кого му го ставиле името Коло Коло по истоимениот индијански поглавар.

Happy birthday to Club Social y Deportivo Colo-Colo, founded #OnThisDay in 1925. The biggest, most successful and most popular club in Chile. The team of the people. 95 years of glory, tears of joy and pain, but Colocolino until the end. ❤#AbrilMesColocolino #95AñosCSDColoColo pic.twitter.com/YMQh1tllPe

