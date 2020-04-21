Само за своите фанови, атрактивната Украинка Ирина Морозјук изведе стриптиз. Сопругата на украинскиот фудбалер Mиколај, е претседателка на аматерски клуб од Лвов.
Се работи за атрактивна жена која само за своите Инстаграм фанови изведе стриптиз. Во еротски танц се соблече гола, но се потруди сепак да не биде така транспарентна.
Не се гледа нејзиното голо тело, но секако тоа беше впечатлив настап.
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Твоё тело , твоё дело Может я рассказывала о том , что я весила всю молодость 42 кг ? ) дааа , было такое время 😁 И это при том , что я питалась максимально безобразно ☝🏼 Потом ближе к 22 годам я начала весить около 50 кг. Я решила , что это много и решила сесть на диету! А диета заключалась « отказом от Еды» 🤦🏼♀️ на протяжении недели я сделала пару йогуртов и все. Конечно я худела , но потом все заканчивалось срывом и миской вареников на ночь 🤷🏼♀️😬 Конечно мой организм послал меня нахрен и привет +8 кг. Чтобы вы понимали 58 кг – это для меня ну оооооочень много ! Учитывая то , что ни дня в спорте и минимум мышечной массы , так к этому всему я поправлялась очень не пропорционально🤮 Пузельник, щеки , бока 🤭 И тут я сказала себе стоп ✋🏼 и пошла в зал. Я тренировалась очень много ! Около 2 часов , ежедневно и ела сухую куриную грудку и прочую хрень ! Было очень тяжко , а результаты радовали не сильно.. 🙄 Сбился сон , постоянный стресс и желание сожрать все на своём пути. За каждый лишний грамм я себя ненавидела.. и так до самой беременности. В первый день , когда я узнала что жду ребёнка , подалась во все тяжкие! Макароны заедала хлебом 😂 Рецепт красивого тела , я нашла чуть больше 2 лет назад. Первое – это я сменила стиль тренировок. И начала не отказывать себе в еде! Понимание , что могу съесть все что хочу , на психологическом уровне , избавило меня от постоянного желания че нибудь сожрать. Перестала контролировать количество и режим питания. В общем отпустила навязчивую идею похудеть. А спорт определила как образ жизни. Как почистить зубы , как помыться в душе и т.д .. и все пошло как по маслу. Если я раньше думала , что я склонна к полноте , так теперь уже и не знаю 🤷🏼♀️ Практически никогда не заставляю себя тренироваться , так как спорт является полноценной частью моей жизни. И я уже не знаю как жила без него. Я далеко не идеальна , но знаю одно правило ☝🏼 Если ты хочешь , чтобы результат был долговечным , все должно быть постепенно и без вреда себе , физически и психологически.
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