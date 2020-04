Еден од најдобрите тенисери на денешницата Рафаел Надал го повредил грбот после мечот од Мастерсот во Мадрид на кој играше против Денис Шаповалов, а пред хуманитарниот дуел со јутјуберот „DJMariо“. А интересно е што се работи за турнер во видео игра.

„Имаше проблем со грбот и мислеше дека е повреден и така пбара мечот со „DJMario“ да го игра утре. Добив порака од Рафа пред мечот со Шаповалов дека е повреден и дека не знае за што се работи. Само ми рече: ’Остави ме а да го одиграм мечот со Шаповалов, па ќе пробам утре да играм со DJMario“, вели директорот на виртуелниот турнир Фелисијано Лопез.

It’s a 1st win for Nadal over Denis Shapovalov in Madrid virtual Open! Unbelievable! (Video @TennisChannel) pic.twitter.com/qN2dqej0PR — We Are Tennis (@WeAreTennis) April 27, 2020

Веста за чудната повреда ја пренесоа сите светски медиуми, а излезе дека тоа е само маркетиншки потег на Лопез за да го промовира натпреварувањето кое мора да признаеме изгледа примамливо за гледање.

Денеска се играат четвртфиналните натпревари, а во четврток полуфиналните. Интересни беа и другите натпревари. На пример Енди Мареј стенкаше додека играше, а Белинда Бенчиќ пред мечот сними видео како се спрема со комплетна тениска опрема.