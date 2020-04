Некогашниот олимписки шампион во фрлање копје Јанис Лусис, почина на 81-година од животот. Летонецот се натпреваруваше под капата на СССР, и освои три олимписки медали – злато во Мексико (1968), сребро во Минхен (1972) и бронза во Токио (1964).

Лусис починал како последица од долга и тешка болест.

Latvian Athlete Janis Lusis passed away at the age of 80. He represented Soviet Union in the men’s Javelin throw event at four Olympic Summer Games (1964-1976), winning Gold (1968), Silver (1972) and Bronze (1964).https://t.co/XlUZiztat1 pic.twitter.com/ABVfvhOkwN

— Lost Olympians (@LostOlympians) April 29, 2020