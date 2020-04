Поранешниот романски репрезентативец Чипријан Марица се најде во центарот на скандал откако е откриено дека има љубовница, а ситуацијата да биде покомплексна, се потруди сопругот на неговата љубовница кој ги снимил со камерата од мобилниот телефон.

Снимката е направена во август минатата година во еден хотел во Клуж, а неодамна се појави и во романските медиуми. Сопругот на споменатата жена го снимил Марица полугол во хотелксата соба, а екс-фудбалерот на Шалке, Штутгарт, Шатхјор се обидел да ја смири ситуацијата, но не успеал.

Сега снимката стигна и до социјалните мрежи, а додека сопружниците се расправале, фудбалерот си заминал.

Romania is brilliant. Former Schalke, Stuttgart and Romania star Ciprian Marica caught in a hotel room with another man’s wife. By the husband himself. Epic video. pic.twitter.com/iV1sV5pBWG

— Emanuel Roşu (@Emishor) April 29, 2020