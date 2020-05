Исландскиот актер и кревач на тегови Хафтор Бјернсон, познат по улогата на Грегор Клеган во серијата „Игра на тронови“ постави нов светски рекорд. Имено тој крена товар од 501 килограм и со тоа го урна претходниот рекорд на Британецот Еди Хал од 500 килограми.

Поради коронавирусот, рекордот не беше поставен на официјално натпреварување, туку во сала во Исланд.

Hafthor Bjornsson has only gone and set the new World Record Deadlift (501kg) beating 500kg, the former World Record previously set by Eddie Hall pic.twitter.com/UaRI8tu0CX

— (@SamiulAmiin) May 2, 2020