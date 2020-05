Изборот на нови играчи во НБА-лигата требаше да се одржи на 25. јуни во Бруклин, но според медиумите во Америка истиот ќе биде одложен.

Се уште не е познато кога може да се одржи драфтот, најверојатно ќе биде преместен за август, но секако конечната одлука ќе ја има раководството на лигата.

На НБА-драфтот се пријавиле 205 кошаркари од сите делови на светот.

Минатата година се пријави Ненад Димитријевиќ, но потоа се повлече, тој уште оваа година може да се обиде да влезе во најсилното светско клупско натпреварување.

I was just told by several different folks in the NBA that the NBA has indefinitely postponed the 2020 NBA Draft Lottery and 2020 NBA Draft Combine.

No word yet on the NBA Draft itself.

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) May 1, 2020