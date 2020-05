Поранешниот футсал фудбалер на бразилските клубови Фламенго, Ботафого и Васко де Гама, Алекс Барбоса Преира, попознат како Леко, е уште една жртва на пандемијата на коронавирусот. Тој ја загуби битката со Ковид-19 на 44 години.

É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso ex-jogador de futsal Alex Barbosa Pereira, o Leco, campeão carioca adulto com o Manto Sagrado (1998 e 2008). Muita força aos familiares e amigos. Nossos sentimentos. Obrigado por tudo, Leco! 🙏 pic.twitter.com/LfYg2lAJtG

