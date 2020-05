Околу големата кариера на Мајкл Џордан секој ден дознаваме се повеќе детали, а во петтата епизода на „Последниот танц“ документарец посветен на магичниот Мајкл, открио како не сакал да соработува со „Најк“.

„Ги одбрав бидејќи тогаш имаа најдобри патики за кошарка“, открива Џордан.

Иако не ги сакал Најк, сепак, неговата мајка го наговорила да замине на состанок.

„Ме натера да се качам на авионот и да заминам, а не сакав“, вели Џордан.

Адидас бил заинтересиран, но не до толку да брендираат патики по него.

„Бевме доста функционални. Го сакавме Џордан, но не можевме да правиме патики бидејќи ги имавме Меџик Џонсон и Лери Бирд на списокот“, откри претставник на компанијата во емисијата.

Адидас, поради оваа грешка, според некои проценки загубила милијарда долари.

“Did you have a shoe company that you wanted to go with?”

Michael Jordan: “That was Adidas.”

Welp, that’s one hell of a missed opportunity for Adidas. Worked out pretty well for Nike. #TheLastDance pic.twitter.com/qU0j8PVs2f

— Awful Announcing (@awfulannouncing) May 4, 2020