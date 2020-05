Фудбалските клубови Милан и Интер доставија документи до надлежните органи за изградба на новиот заеднички стадион.

Миланските гиганти доставија два предлоаг, за кои се вели дека се резултат на конструктивен дијалог со претставниците на градот Милано, и кои ги почитуваат 16-те услови поставени од властите минатиот ноември.

Новиот концепт вклучува задржување на дел од тековниот стадион во рамките на нов забавен и деловен центар, кој може да се користи 365 дена годишно. Клубовите посочуваат дека тоа ќе биде центар за културни и забавни активности, како на отворено, така и во затворен простор. Граѓаните ќе имаат пристап до патека за трчање, велосипедска патека, спортска сала на отворено, скејт-парк, игралишта и спортски музеј.

