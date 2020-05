Медиумите го „уловија“ корејскиот фудбалер Сон Хенг-Мин во воена униформа откако отслужува воен рок во својата земја Јужна Кореја.

Во оваа земја воениот рок е задолжителен за секого, а со оглед дека Сон има заслуги во репрезентацијата, ќе отслужи само три недели пред да се врати во Тотенхем.

Погледнете како изгледа Кореецот во воена униформа и со пушка. Малку чудно, зарем не!?

Son Heung-Min in gear during military training in South Korea. pic.twitter.com/iQD1y5aqaT

— ESPN FC (@ESPNFC) May 6, 2020