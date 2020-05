Тимовите од шпанската елита полека се враќаат во тренанжен процес. Фудбалерите засега можат да тренираат индивидуално со почитување на социјалната дистанца.

Денеска по прекинот беше раздвижено во Барселона. Лионел Меси и дружината доаѓаат секој посебно за да го одработат тренингот.

Сите ги надгледуваше тренерот на каталонскиот гигант, Кике Сетиен, кој беше со „фул прем“, ракавици и зштитна маска, исто така тој ги гледаше играчите од сигурна дистанца.

📸 Mister is observing the training from far. pic.twitter.com/jIq7svM6fn

— FC BARCELONA 💎 (@MessiFalse9) May 8, 2020