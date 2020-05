Дали сте знаеле?

Бразилската фудбалска ѕвезда Нејмар во кариерата носел дресови со број 7, 11 кои му се омилени, а по совет на својот сонародник Дани Алвес го зел бројот 10. Сепак, Нејмар може да се пофали дека е еден од ретките фудбалери кои одиграл натпревар со троцифрен број на дресот.

Во октомври 2012 година Нејмар како член на Сантос влегол на мечот со Атлетико Минеиро со дрес со број 200. Има и причина. Тој го славел 200 меч за Сантос. На спротивната страна играл еден од најголемите фудбалери на светот Роналдињо. Нејмар дури му се поклонил на големиот Рони.

А младиот бразилски напаѓач веднаш реагирал на перфектен начин. На елегантен начин го дуплира водството на Сантос на 2:0. Помина тројца дефанзивци и ја смести топката во мрежата на противникот.

Nesta mesma data, em 2012, @neymarjr chegou aos 200 jogos pelo @santosfc. Com a camisa 200, marcou um golaço no empate por 2×2 contra o Atlético Mineiro.

On this same date, in 2012, Neymar Jr. played his 200th game for Santos FC. With the jersey 200, scored a beautiful goal. pic.twitter.com/OoBtmpFLif

— Neymar Jr. Site (@NeymarJrSite) October 17, 2018