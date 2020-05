Шпанецот Карлос Саинц ќе потпише договор со Ферари во наредните 48 часа, а од следната сезона ќе бид евтор возач во болидот на Скудерија, тврдат италијанските медиуми.

25-годишниот возач на Мекларен каде пристигна во 2019 година, според вестите веќе се договорил со италијанскиот тим за најважните детали од договорот. Мекларен, наводно, бил подготвен да го продолжи договорот со Саинц до крајот на 2021 или дури 2022 година оваа есен, но не е постигнат договор.

Ферари утрово потврди дека нема да го продолжи договорот со Себастијан Фетел, а раководството на тимот смета дека Саинц во исто време е искусен и преставува добра иднина за Скудерија. Во извештаите се дополнува дека вториот кандидат за заменик на Фетел бил Даниел Рикиардо, но тој не се договорил со „црвените“.

According to reports in Italy, Carlos Sainz will be confirmed as a Ferrari driver for 2021 in the next 48 hours.https://t.co/0nxlp9ltrR #F1 pic.twitter.com/wfQuJdkCPq

— Planet F1 (@Planet_F1) May 12, 2020