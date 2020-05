„Милионерите“ денеска славеа со убедливи 4:0 на лутото соседско дерби против Шалке, но за жал, ги немаа пред себе своите верни фанови за заеднички да ја прослават победата.

Но некои навики се посилни и од моменталната ситуација на празни стадиони, па фудбалерите во жолто-црна комбинација по мечот се затрчаа кон празните трибини за да го поздрават „жолтиот ѕид“, каде овој пат ги немаше најверните навивачи. Сепак, фудбалерите на Борусија знаат дека иако навивачите физички не беа присутни на стадионот, сигурно „урлаат“ покрај телевизорите славејќи ја победата.

Strange end of a strange #Revierderby: #BVB players celebrate after 4-0 victory in front of the empty yellow wall! #BVBS04 @SPORT1 @BVB pic.twitter.com/xz3AVXEldz

— Patrick Berger (@berger_pj) May 16, 2020