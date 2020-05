Во 29 минута падна првиот гол во Бундес лигата после два месеци пауза. Стрелец кој друг, ако не Ерлинг Халанд. На асистенција на Торган Азар норвешкиот вундеркинд ја погоди мрежата на Шалке за водство на Борусија Дортмунд против ривалот со 1:0.

WE HAVE A GOAL LADIES AND GENTLEMEN

ITS HAALAND

pic.twitter.com/vZ6dYdXwmM

— Karim (@Futball_Karim) May 16, 2020