Бундеслигата се врати на сцената, но засега се игра мирно, бавно и неефикасно. Четири гола по првите 45 минути на пет натпревари од 26.коло, прво после пауза од два месеци.

Коронавирусот си го направи своето. Се чувствуваат тешките нозе кај фудбалерите. Празни трибини, тажна слика на дербито на Рур каде сме навикнати да слушаме викање и урлање, сега освен камермани ништо нема на трибините.

Играчите на клупата да растојание од два метри со ракавици и маски. Бришење на топките пред мечот и на полувреме. Се за да се спречи ширење на коронавирусот.

На „Сигнал Идуна Парк“ Борусија води со 2:0 против Шалке со головите на Ерлинг Халанд и на Рафаел Гереиро.

Гол падна и во Лајпциг, каде Фрајбург како гостин поведе против РБ Лајпциг со голот на Гулде.

Пред крајот на полувремето Волфзбург со голот на Штефен поведе на гостувањето кај Аугзбург.

WE HAVE A GOAL LADIES AND GENTLEMEN

ITS HAALAND

pic.twitter.com/vZ6dYdXwmM

— Karim (@Futball_Karim) May 16, 2020