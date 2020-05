Рестартот на Бундеслигата не само што ги стави љубителите на фудбалот во несекојдневна ситуација, туку и самите фудбалери на теренот. Тие како да заборавија дека за време на ТВ-преносите ќе се слуша скоро се што зборуваат на теренот, со оглед на тоа што на трибините ја нема вревата која редовној на прават навивачите.

На денешните дуели забележлива беше сцената на мечот во Дортмунд кога дефанзивецот на Барселона, Тодибо, кој настапува како позајмен во Шалке ја опцу бабата на голгетерот на Борусија (Д), Ерлинг Халанд.

No fans = we hear everything. Jean-Clair Todibo to Erling Braut Haaland moments before the Norwegian scored: “Go **** your grandmother.” pic.twitter.com/3Xy1il6HH5

— Get French Football News (@GFFN) May 16, 2020