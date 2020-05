Фудбалерот на Херта, Дедрик Бојата, нема да биде казнет затоа што го бакна Марко Грујиќ во образот додека го прославуваа голот на Херта постигнат на вчерашното гостување против Хофенхајм.

Бундеслигата продолжи вчера под посебни мерки поради пандемијата со коронавирусот, а еден детал вчера особено го привлече вниманието на гледачите. Станува збор за споменатата ситуација кога Бојата го бакна Грујиќ.

Лидерите на Бундеслигата им дадоа совети на екипите за прославата на головите, но Бојата тоа не го испочитува.

FACT: Boyata is the first player in Europe who broke strict social distancing rule after kissing Marko Grujic (with broad chest & without fear) 😄 pic.twitter.com/BKALWQdg4n

— Ehson (@Bayern_mania) May 16, 2020