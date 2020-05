View this post on Instagram

Јас сакам да кажам едно големо благодарам за сите што го имам доживеано во овој клуб. Голема благодарност до сите фанови и градот Скопје. Јас сум многу среќен што успеав да знаат многу луѓе и тие станаа мојот живот. И многу благодарение на Сергеј Samsonenko за најдобар ракометен клуб во светот. Бев среќен да игра во овој клуб со толку прекрасни луѓе. Ви благодариме на сите толку многу💪💪💪👏👏 I want to say a huge thank you to everyone that I have experienced in this club. Many thanks to all the fans and the city of Skopje. I am very happy that I got to know many people and they became my life. And many thanks to Sergey Samsonenko for the best handball club in the world. I was lucky to play in this club with such beautiful people. Thank you all very much💪💪💪🙏🙏🙏