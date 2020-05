Интересна сцена на натпреварот од 26. коло во Берлин помеѓу Унион и Баерн Минхен. Двајца навивачи пробаа да се скријат во крошните на 12 метри високото дрво и на тој начин да го гледаат натпреварот, но не за долго. Полицијата ги воочи и ги приведе. Против нив е покрената постапка и сигурно ќе бидат парично казнети.

Two fans climbed a 12 meter long tree near the stadium today to be able to watch the game from there, but not for long. Police intervened and brought the fans down [Bild] pic.twitter.com/YOgWYYHbVH

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 17, 2020