Двајца навивачи најдоа начин како да го гледаат натпреварот помеѓу Унион Берлин и Баерн Минхен во живо.

Тие се качија на дрво и на висина од 12 метри го гледаа натпреварот во близината на стадионот.

Но, нивната „мисија“ не траеше долго. Тие веднаш беа видени, и реагираше полицијата.

Two fans climbed a 12 meter long tree near the stadium today to be able to watch the game from there, but not for long. Police intervened and brought the fans down [Bild] pic.twitter.com/YOgWYYHbVH

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 17, 2020