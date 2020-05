View this post on Instagram

“Jedva smo dočekali nakon dva mjeseca primiti loptu opet u ruke. 🤾🏻‍♂️ Odličan je osjećaj odraditi zajednički trening, pa barem i ovako modificiran.” – kazao je @antee4 nakon prvog zajedničkog treninga! 🥅🔵💪🏼 #finally #rkzagreb #lavovi #iznadsvihZagreb💙