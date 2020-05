View this post on Instagram

Синоћ око 19 часова гробари су завршавали графит у Вишеграду уз верне другаре из коалиције – мурију, онда се појављују Делије Вишеград и преко полиције га уништавају, док гробари стоје постројени и понижени преко пута улице и немо посматрају.