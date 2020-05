Еден од култните и најомилените стадиони во светот повеќе нема да постои, барем не во форма во која знаеме. „Џузепе Меаца“ или „Сан Сиро“ дефинитивно ќе биде срушен, ќе се гради нов стадион.

Последната битка за овој стадион е изгубена и покрај обидите да се сочува како културна вредноста.

Најголем поборник против уривање на „Сан Сиро“ беше градоначалникот на Милано, Бепе Саласе, кој се бореше за зачувување и реновирање на стариот стадион, но сега и тој треба да замине во пензија.

Тој заедно со голем број љубители на миланскиот симбол на кој градските клубови дојдоа до бројни европски титули, ќе добијат утешна наградата, зад едниот гол од новиот стадион ќе остане стара трибина.

На местото на стариот стадион ќе биде изграден парк, како и трговски центари и хотели.

🏟️ | A NEW STADIUM FOR MILANO

Inter and @acmilan have presented the selected projects for the new stadium for both Clubs and the plans to redevelop the San Siro area. pic.twitter.com/lMsaJc2wwj

— Inter (@Inter_en) September 26, 2019