Бундес-лигата продолжи минатиот викенд, но без публика. Борусија и Баер најдоа решение за празните трибини, поставија картонски фигури од своите фанови.

Навивачите на германските клубови за 10 евра можат да го купат своето место, интересно беше што меѓу бројните картонски фанови на Борусија се најде и маскотата на Рома.

