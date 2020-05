Поминаа точно пет години од последниот натпревар што Икер Касиљас го одигра во дресот на Реал Мадрид, клубот каде почна уште како дете, стана капитен и легенда на тимот. Потоа принудно замина во Порто, а навивачите и тој самиот никогаш не се помири со заминувањето.

На денот на одигрувањето на последниот свој меч за „кралскиот клуб“, Касиљас на социјалните мрежи порача: „Еден ден ќе се вратам“.

The Last Match in Madrid. One day, I will come back! #QuedateEnCasa pic.twitter.com/mFu8WmpCux

— Iker Casillas (@IkerCasillas) May 23, 2020