По два месеци минати во Шпанија поради пандемијата коронавирус, Новак Ѓоковиќ веднаш се врати во Белград, откако неговата земја ги отвори гранците.

Најдобриот тенисер во светот не губеше време, веднаш почна со тренинзи. Ноле е организатор на „Adria Tour“, турнир на кој ќе се собере едни од најдобрите тенисери како Тим и Димитров. Неговиот план е да се одржи во Белград, Задар, Бања Лука, Сараево…

Собраните средства од овој турнир ќе бидат донирани за хуманитарни цели во регионот.

