Челниците на шкотскиот премиерлигаш Ливингстон ги повикаа своите навивачи да одлучат преку социјалните медиуми дали да му понудат на третиот голман Гери Мали (37) нов договор или не.

Мали пристигна во Ливингстон во 2016 година и во моментов е трет голман во клубот. Иако не доби премногу можности, менаџерот Гери Холт го пофали за неговото влијание врз играчите.

Анкетата ги забавува, но и ги шокира навивачите. Еден од нив испрати порака до клубот.

📋| Quite possibly a football first but we’re giving you the chance to decide on the future of goalkeeper @Maley1Gary.

With his contract expiring next month, we’re leaving it in the hands of the fans as to whether or not we offer “Stretch” an extension.

Stay or go – you decide!

— Livingston FC (@LiviFCOfficial) May 25, 2020