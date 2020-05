Со прекрасниот гол на Кимих во 43 минута Баерн ја победи Борусија со 1:0 во дербито на 28.коло на Бундес лигата и се приближи до „салатарата“. Кимих успеа да го лобува голманот Бирки и да донесе победа.

„Тоа не беше случајно. Знаев што правам. Се беше испланирано. Знаев дека Бирки често не стои на гол-линијата и има обичај да излегува напред. Тоа е најдобриот гол во мојата кариера и исто така многу важен за екипата“, изјави Кимих кој исто така постави рекорд за Баерн затоа што на денешниот меч истрча 13.73 километри.

Kimmich with an unbelievable chip goal ! Treat to watch 😍

HT – Dortmund 0 – 1 Bayern #BVBFCB

pic.twitter.com/TAf03kBVlO

— Sports Freak (@OfficialSfreak) May 26, 2020