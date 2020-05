Со фантастичниот гол на Џошуа Кимих во 43 минута Баерн ја победи Борусија Дортмунд со 1:0 на „Вестфален“ во 28. коло на Бундес лигата и направи голем чекор напред кон шампионската титула. Дербито го реши играчот за врска на „баварците“ кој од 20-тина метри со лоб удар го совлада противничкиот голман.

Ова е втор пораз на Дортмунд во последните пет меча со Баерн на домашно тло. Она што е важно Баерн и избега на второпласиранта Борусија Дортмунд седум бодови.

Kimmich with an unbelievable chip goal ! Treat to watch 😍

HT – Dortmund 0 – 1 Bayern #BVBFCB

