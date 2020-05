Во вторникот и средата се одиграа повеќето натпревари од 25. коло на чешката Прва лига. Двобоите, се разбира, се играат пред празни трибини, но во Чешка навивачите најдоа убав начин како да навиваат и да ги споделат емоциите за својот тим. Вчера се соочија Спарта Прага и Викторија Плзен, големо дерби во чешкиот шампионат, а дел од навивачите го гледаа мечот на отворено. Пред стадионот беше организирано автокино. Двобојот беше пренесуван на голем екран, а местата за автомобили беа на неопходното растојание. Во Плзен си организирале исто такво кино.

Околу 300 навивачи ја искористија можноста и да го гледаат мечот на овој нестандарден начин, но барем создадоа атмосфера, запалија и факели и изнавикаа. Плус тука е ладно пивце, храна…

Инаку Викторија која е второпласирана ја победи Спарта која е на деветата позиција со 2:1.

Can’t be at the game, so Viktoria Plzen fans take in the game and show their support at a drive-in 🚗 pic.twitter.com/K9wP6XK0Cx

