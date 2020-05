Голгетерот на Борусија (Д), Џејдон Санчо, денеска успеа да се запише во листата на стрелци на мечот кај Падерборн со што го донесе својот тим на чекор до нова победа. Англичанецот погоди за 2:0 во 57. минута, но неговиот гол остана во сенка на неговиот гест по постигнувањето на погодокот.

Санчо истрча пред камерите, го соблече дресот и покажа порака посветена на убиениот афроамериканец Џорџ Флојд од Минесота, поради кој деновиве во САД има жестоки немири.

Jadon Sancho revealed a “Justice for George Floyd” shirt after scoring for Borussia Dortmund.

Jadon Sancho with a “Justice for George Floyd” shirt after scoring for Dortmund. pic.twitter.com/P8wOZ5Xw5N

