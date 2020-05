Убиството на Афроамериканецот Џорџ Флојд во Минеаполис од страна на полицаецот Дерек Шовин, кој е уапсен и обвинет четири дена подоцна, ги запали Соединетите Американски Држави. Веќе неколку денови траат насилни демонстрации, а илјадници луѓе и многу познати личности, бараат правда за убиениот Џорџ Флојд.

Својот глас го крена и фудбалерот на Шалке Вестон Мекени кој на саботниот меч со Вердер на раката носеше лента со натпис “Правда за Џорџ Флојд“.

Неговата порака не е случајна затоа што е млад Афроамериканец кој изразнал во Тексас, а сега ја искористи можноста да се придружи во борбата против расизмот и дискриминацијата.

„Добро е чувството да укажеш на проблем кој постои многу долго. Мораме сите да кренеме за тоа што веруваме, а сметам дека е време да не слушнат“, напишал Мекени на Твитер.

To be able to use my platform to bring attention to a problem that has been going on to long feels good!!! We have to stand up for what we believe in and I believe that it is time that we are heard! #justiceforgeorgefloyd #saynotoracism pic.twitter.com/TRB1AGm0Qx

— Weston McKennie (@WMckennie) May 30, 2020