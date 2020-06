Практиката да се ставаат картонски фигури со ликови на навивачи на празните трибини е сè почеста пракса во светот. Сепак, во Австралија се случи сериозен скандал, која на рагби натпреварот меѓу Пенрит Пантерс и Њукасл Најтс на трибините се појави фигурата на масовен убиец.

Станува збор заХаролд Шипман, човек кој беше осуден во 2000 година за убиство на 15 пациенти со смртоносна инекција.

As if there’s a cardboard cutout of Harold Shipman in the stands at the Aussie Rugby League! 🥴 #NRLPanthersKnights pic.twitter.com/GrAQW4q5I7

— Paul Davey (@heathenhouse) May 31, 2020