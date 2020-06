Познат е официјалниот календар за првите трки во Формула 1 за 2020 година. Оваа сезона ќе биде поинаква, а причината е добро позната – коронавирусот кој направи голем проблем на организаторите на најбрзиот караван во светот.

Па така после неколку одложувања, откажувања, претумбации познат е почетокот на Ф1 шампионатот.

Стартот е на 5 и 12 јули со двојна трка на „Ред Бул Ринг“ во Австрија, потоа караванот се сели во Унгарија каде на 19 јули ќе се вози на „Хунгароринг“.

До септември ќе има осум трки, останатите, до крајот на сезоната ќе бидат објавени идната недела.

РАСПОРЕД

5 јули – Главна трка на патеката „Шпилберг“ (Австрија)

12 јули – Главна трка на патеката „Шпилберг“ (Австрија)

19 јули – Главна трка на патеката „Хунгароринг“ (Унгарија)

2 август – Главна трка на патеката „Силверстон“ (Обединетото Кралство)

9 август – Главна трка на патеката „Силверстон“ (Обединетото Кралство)

16 август – Главна трка во Барселона (Шпанија)

30 август – Главна трка на „Спа-Франкоршампс“ (Белгија)

6 септември – Главна трка на „Монца“ (Италија)

