Еден од најголемите клубови во светот Ливерпул денеска празнува роденден. „Црвените“ од „Енфилд роуд“ наполнија 128 години.

Создавањето на Ливерпул започна на 15 март 1892 година, но официјално е признат за нов клуб на 3 јуни истата година. На 1 септември 1892 тимот го одигрува првиот меч.

За оние што не знаат Ливерпул е формиран после несогласувања помеѓу директорите на Евертон и Џон Холдинг, претседател на клубот и сопственик на земјиштето на „Енфилд“. После осум години Евертон се сели на „Гудисон парк“ додека Холдинг формира нов фудбалски клуб со име Ливерпул, како и градот што ќе игра на „Енфилд“. Првичното име било Евертон Атлетик, но подоцна е преименуван во ФК Ливерпул затоа што Фудбалската асоцијација не сакала да го признае името Евертон.

Ливерпул е 18-кратен шампион на Англија, 7 пати oсвојувач на ФА Купот, 8 пати на Лига купот, шестпати го креваше трофејот наменет за европски шампион, три пати го креваше трофејот во Лига Европа/Купш на УЕФА, четири пати го освојуваше Суперкупот на Европа, а лани се закити и со титулата Светски клупски шампион.

Today, Liverpool Football Club is 128 years old! 🎉

One hundred and twenty-eight years, full of highs and lows, magical moments, plenty of trophies and so many memorable nights with our supporters❤️

Here’s to many more, Reds 🙌 #YNWA pic.twitter.com/3SjuwA4KVo

— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 3, 2020