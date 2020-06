Она што романските медиуми го најавија пред неколку дена, денеска и официјално се реализираше. Поранешната плејбој „зајачица“ Анамарија Продан, од денеска е нов сопственик на романскиот фудбалски клуб Херманштад.

Некогашната сопртуга на романскиот фудбалер, а сега тренер Лоренциу Регенкамф, заработува добро како фудбалски агент и реши да го откупи контролниот пакет на акции во Херманштат, со долгови за плати кои изнесуваа околу 700.000 евра.

47-годишната Продан за првпат го посети и клупскиот стадион во црн деловен костум украсен со рози, објави новинарот Емануел Роше на својот профил на Твитер.

Според романските весници, Анамарија е една од најпопуларните личности во Романија. Таа е всушност „виновникот“ што Николае Станчиу замина од Стеауа во Андерлехт за речиси 11 милиони евра што до денеска најскап трансфер на фудбалер од романското првенство во странство. Меѓу нејзините клиенти беа и играчи како Адријан Муту, Винстон Паркс, Андреј Препелица и други.

BREAKING NEWS: Playmate Anamaria Prodan is the new owner at FC Harmannstadt! You see the great suit with ROSES attached to it at her first visit on the pitch. The fun is about to begin! pic.twitter.com/VRAX29NAYV

— Emanuel Roşu (@Emishor) June 3, 2020