Пред три дена халфот на Атлетико Мадрид Саул Нигез на „Твитер“ објави дека ќе го каже името на новиот клуб. Направи добра измама. Многумина помислија дека ќе го напушти Атлетико Мадрид и ќе замине во Манчестер Јунајтед, но тоа нема врска.

Фудбалерот откри дека немал план да го смени тимот, туку дека почнува нов проект. Саул заедно со брат му Арон во партнерство со „Најк“ основаа нов клуб во родниот град Елче со името „Клуб Коста Сити“. Истиот ќе започне со работа во сезоната 2020/21 и ќе располага со преку 30 екипи и повеќе од 500 фудбалери и фудбалерки на возраст од 4-18 години.

— Saúl Ñiguez (@saulniguez) June 3, 2020